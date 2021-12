https://fr.sputniknews.com/20211207/lirak-recupere-plusieurs-artefacts-1053831494.html

L'Irak récupère plusieurs artefacts

Restituée par les Etats-Unis, une "tablette de Gilgamesh", joyau mésopotamien vieux de 3.500 ans, est rentrée en Irak où elle a été exhibée mardi devant les... 07.12.2021, Sputnik France

irak

La tablette en argile sur laquelle figure des caractères cunéiformes aurait été volée sur un site archéologique ou dans un musée irakien en 1991, pendant la guerre du Golfe déclenchée après l'invasion du Koweït.Elle comporte des fragments de "l'épopée de Gilgamesh", considérée comme l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité et qui narre les aventures d'un puissant roi de Mésopotamie en quête d'immortalité.Le ministre irakien des Affaires étrangères a remis au ministre de la Culture trois artefacts restitués par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne: la tablette de Gilgamesh, une tête de bélier sumérienne et une tablette sumérienne.La tablette de Gilgamesh "est d'une grande importance, c'est un des plus anciens textes littéraires de l'histoire de l'Irak", a indiqué le ministre irakien de la Culture et des Antiquités Hassan Nazem.En un an, l'Irak a récupéré près de 18.000 artefacts, dont 17.899 pièces vieilles de quelque 4.000 ans restituées par les USA cet été.

