Lyon se joint aux municipalités qui ont supprimé le foie gras de leurs cérémonies officielles

Au moins quatre mairies de grandes villes françaises ont déjà décidé de supprimer le foie gras de leurs réceptions officielles par souci du bien-être animal...

Plus de foie gras pendant les événements officiels et réceptions organisés par la mairie de Lyon. La décision a été prise au nom de respect de la cause animale, la pratique du gavage de canards étant jugée controversée.La majorité écologiste dirigée par Grégory Doucet veut aller plus loin et convaincre les restaurateurs de se joindre à cette initiative "pour limiter au maximum le service du foie gras, voire l’arrêter".Des remousLa décision de la mairie, connue pour ses initiatives et démarches environnementales, n’est pas du goût de tous.Pour Gérard Collomb, ancien maire de la ville, cette initiative est un "dommage pour Lyon, capitale de la gastronomie"."Je suis vraiment abasourdie par la décision et cet acharnement envers cette filière", a réagi le 7 décembre sur BFM Lyon Céline Artigue, éleveuse de canards, poulets et cochons à Anse. Pour elle, il est possible de procéder au gavage de canard sans que l’animal ne souffre.Grenoble, Strasbourg, Villeurbanne…La mairie de Lyon n’est pas la seule en France à supprimer cette spécialité de ses événements officiels. La décision a déjà été prise par les municipalités EELV de Grenoble, Strasbourg et par la mairie socialiste de Villeurbanne.La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian a banni le foie gras en juillet 2020, d’autant plus que la consommation de ce produit y était "anecdotique", a-t-elle déclaré fin novembre. L’édile a précisé que cette interdiction n’engendrait pas de conséquences économiques graves sur la filière de la région. Dans la mairie de Villeurbanne, le ban est effectif depuis mai 2021.Initiatives de la mairie écologisteLa mairie écologiste de Lyon a fait parler de ses initiatives écologiques à plusieurs reprises. En février 2021, elle a instauré un menu unique et sans viande dans les cantines scolaires en raison de la pandémie et uniquement pour quelques mois. Dans sa démarche d’une consommation plus saine et responsable, la mairie précise que, tous les pains servis aux écoliers et la majorité des légumes sont bio, et la viande provient de bovins élevés et abattus localement.De plus, dès septembre 2022, aucune cantine scolaire de Lyon ne servira de cordon bleu industriel, ce produit ultra-transformé composé de jambon, fromage et panure, étant jugé cancérogène.

