New York: restitution de 180 oeuvres d'art et antiquités volées d'une valeur de 70 millions $

07.12.2021

Dans un communiqué, le procureur Cyrus Vance a indiqué que M. Steinhardt, 80 ans, est interdit à vie d'acquérir des antiquités sur le marché légal de l'art.Le procureur a accusé le collectionneur et financier new-yorkais, dont la fortune est estimée par Forbes à 1,2 milliard de dollars, de ne respecter aucune "frontière géographique ou morale" et de "s'appuyer sur des trafiquants d'antiquités, patrons du crime organisé et du blanchiment et pilleurs de tombes, afin d'accroître ses collections".M. Steinhardt a fait l'objet ces dernières années de perquisitions à son bureau et son appartement sur la 5ème avenue de Manhattan par les services du procureur Vance, lequel a fait de la restitution d'oeuvres d'art volées l'une de ses priorités.Selon M. Vance, les 180 oeuvres d'art dont un rhyton grec à tête de cerf datant de 400 avant J.C d'une valeur de 3,5 millions de dollars et un larnax de la Grèce antique de 1.400-1.200 avant J.C d'un million de dollar, "vont être restituées au plus vite à leurs propriétaires légitimes dans 11 pays".

