https://fr.sputniknews.com/20211207/omicron-le-nigeria-juge-discriminatoire-linterdiction-de-voyage-decretee-par-le-royaume-uni-1053822905.html

Omicron: le Nigeria juge "discriminatoire" l'interdiction de voyage décrétée par le Royaume-Uni

Omicron: le Nigeria juge "discriminatoire" l'interdiction de voyage décrétée par le Royaume-Uni

La décision du Royaume-Uni de placer le Nigeria sur sa liste rouge des pays dont les voyageurs sont interdits d'entrée sur son territoire pour empêcher la... 07.12.2021, Sputnik France

2021-12-07T09:30+0100

2021-12-07T09:30+0100

2021-12-07T09:31+0100

covid-19

nigeria

royaume-uni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053711245_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_20845a31bc8b9034f6950b333971ed8d.jpg

"Cette décision est injuste, inéquitable, punitive, indéfendable et discriminatoire. Elle n'est pas non plus motivée par la science ou même le bon sens", a déclaré à la presse le ministre de l'Information du Nigeria, Lai Mohammed.Le gouvernement britannique a ajouté le Nigeria sur sa liste rouge, qui compte pour l'heure dix pays africains, après l'annonce la semaine passée de la découverte de cas de variant Omicron dans le pays.

nigeria

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, royaume-uni