Samsung fusionne ses unités d'appareils mobiles et d'électronique grand public

Samsung fusionne ses unités d'appareils mobiles et d'électronique grand public

Samsung Electronics a annoncé mardi qu'il allait fusionner ses divisions d'appareils mobiles et d'électronique grand public, alors que le géant sud-coréen... 07.12.2021, Sputnik France

Il s'agit d'un virage supplémentaire dans le renouveau voulu par le conglomérat depuis la libération sur parole en août dernier de l'héritier et vice-président du groupe, Jay Y. Lee, qui a été condamné à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement pour corruption.La nouvelle division va être dirigée par Han Jong-hee, promu vice-président et codirecteur général de Samsung Electronics, qui conservera par ailleurs ses fonctions de directeur de la division télévisions.Kyung Kye-hyun, directeur général de Samsung Electro-Mechanics, est nommé codirecteur général de Samsung Electronics et va prendre la tête de la division semi-conducteurs et composants électroniques.

