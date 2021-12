https://fr.sputniknews.com/20211207/senegal-les-trois-cas-omicron-decouverts-sont-gueris-1053825316.html

Sénégal: les trois cas Omicron découverts sont guéris

Sénégal: les trois cas Omicron découverts sont guéris

Tous les trois cas du variant Omicron découverts au Sénégal "ont été testés négatifs et déclarés guéris", a indiqué Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, Directrice de... 07.12.2021, Sputnik France

Dr Ngom, également présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), a ajouté que "les cas contacts ont également été identifiés et suivis".Des laboratoires de recherche à Dakar ont annoncé dimanche que trois premiers cas du variant Omicron du coronavirus ont été détectés au Sénégal chez des voyageurs qui se préparaient à se rendre dans des pays d'Afrique.Un premier cas a été détecté vendredi chez un homme de 58 ans venu au Sénégal le 22 novembre par un vol en provenance d'un pays de la sous-région, avait indiqué l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef).L'homme avait été vacciné le 13 avril avec AstraZeneca et le 25 juin avec Pfizer, selon l'institut. "Il a séjourné à Dakar dans un hôtel et a participé à une manifestation qui a regroupé près de 300 personnes de plusieurs nationalités. La manifestation s'est déroulée du 24 au 25 novembre", selon un communiqué de l'institut.De son côté, l'Institut Pasteur de Dakar a indiqué dimanche avoir identifié deux autres cas d'infection au variant Omicron.Les autorités sanitaires du Sénégal indiquent que 74.031 cas ont été déclarés positifs dont 72.107 guéris, 1886 décès et 37 patients sont sous traitement, jusqu'au lundi 6 décembre.Selon les mêmes sources, 331 826 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le mois de février sur l’ensemble du territoire national.

