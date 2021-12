https://fr.sputniknews.com/20211208/a-nantes-des-catholiques-integristes-font-annuler-un-concert-juge-sataniste--1053841378.html

À Nantes, des catholiques intégristes font annuler un concert jugé "sataniste"

À Nantes, des catholiques intégristes font annuler un concert jugé "sataniste"

Un groupe de catholiques intégristes a empêché mardi soir la tenue d'un concert jugé "sataniste" de l'artiste suédoise Anna von Hausswolff au Lieu unique à... 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T11:23+0100

2021-12-08T11:23+0100

2021-12-08T12:08+0100

france

nantes

concert

catholique

souverainistes

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103421/51/1034215151_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_eb5a05b63c09ace985e4c2e7463f8482.jpg

"Une poignée de radicaux intolérants provoque l'annulation d'un concert à N-D du Bon-Port programmé en accord avec l'évêché", a tweeté Bassem Asseh, premier adjoint à la mairie de Nantes. "Rien n'autorisait l'expression d'une telle censure. Ce n'est pas notre conception d'un projet de société fondé sur le dialogue et l'ouverture culturelle", a-t-il ajouté. Le concert, prévu à 21H00, affichait complet. Une vidéo diffusée par Ouest France montre les opposants à la tenue du concert bloquer l'entrée et chanter en groupe "Sainte Marie mère de Dieu, priez pour nous pauvre pécheur"."Une lamentable manifestation d'intolérance et d'atteinte à l'expression culturelle", a également tweeté Olivier Château, adjoint au Patrimoine à la mairie de Nantes.Anna von Hausswolff est une chanteuse, pianiste, organiste et auteure-compositrice de post-metal et rock expérimental. Dans l'une de ses chansons "Pills", elle évoque l'addiction à la drogue et dit métaphoriquement avoir "fait l'amour avec le diable".Selon le blog "salon beige" qui se définit comme tenu par "des laïcs catholiques", le concert devait initialement se tenir dans l'église Saint-Clément, "qui accueille la messe traditionnelle à Nantes", et a été déplacé dans l'église Notre-Dame du Bon-Port, un lieu jugé plus ouvert. "Ce concert suscite de fortes protestations des fidèles, car les oeuvres, les titres, les pochettes et les clips témoignent d'oeuvres enracinées dans le gothique, voire le satanisme", explique son auteur.

france

nantes

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, nantes, concert, catholique, souverainistes