Au moins 19 morts dans des affrontements à l'Extrême-Nord du Cameroun

Le nombre de morts dans les affrontements entre éleveurs et pêcheurs dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun est passé à 19, a déclaré mardi le gouverneur...

Les affrontements dans la division de Logone et Chari de la région ont commencé dimanche entre les pêcheurs de Mousgoum et des éleveurs de bétail.M. Bakari a précisé qu'ils se battaient pour les ressources en eau et les pâturages pour maintenir le contrôle de leurs habitats naturels.Les villageois ont cherché refuge dans des camps militaires dans la région tandis que d'autres ont fui à travers la frontière vers le Tchad, selon les autorités.

cameroun, violences