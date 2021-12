https://fr.sputniknews.com/20211208/au-moins-30-morts-dans-lattaque-dun-autocar-au-nigeria-1053843571.html

Au moins 30 morts dans l'attaque d'un autocar au Nigeria

Au moins 30 personnes sont mortes brûlées vives mardi au Nigeria dans un autocar attaqué et incendié par des hommes armés, rapportent la police et des... 08.12.2021, Sputnik France

faits divers

nigeria

attaque

L'attaque s'est produite dans l'Etat de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, théâtre régulier depuis un an d'embuscades contre des villageois tendues par des groupes de "bandits".Sanusi Abubakar, porte-parole de la police de Sokoto, a déclaré mardi soir que le bus transportait 24 passagers quand il a été incendié et que sept personnes avaient survécu, blessées et hospitalisées.Deux habitants s'étant rendus sur les lieux pour aider à récupérer les corps ont déclaré à Reuters que le véhicule était surchargé et les corps calcinés impossibles à identifier.Ces témoins ont évalué le nombre de morts à 30 au moins, y compris des femmes et des enfants.

