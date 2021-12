https://fr.sputniknews.com/20211208/au-qatar-erdogan-veut-rassurer-ses-allies-et-se-reconcilier-avec-ses-anciens-ennemis--1053852399.html

Au Qatar, Erdogan veut rassurer ses alliés et se réconcilier avec ses anciens ennemis

Au Qatar, Erdogan veut rassurer ses alliés et se réconcilier avec ses anciens ennemis

En pleine crise, Ankara renforce ses liens économiques avec son allié historique, le Qatar. Face à la reconfiguration régionale, la Turquie s’ouvre également à... 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T18:45+0100

2021-12-08T18:45+0100

2021-12-08T18:45+0100

international

turquie

arabie saoudite

recep tayyip erdogan

émirats arabes unis

qatar

frères musulmans

moyen-orient

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053852332_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_54e4613bfd426385ec729a40c452cbc8.jpg

En visite dans l’émirat pendant deux jours, Erdogan serait-il venu faire la quête à Doha? Une démarche tentante en temps de crise...De fait, le maître d’Ankara a participé à la septième réunion du haut comité stratégique Turquie-Qatar. Il a également passé en revue la base turque présente sur le territoire de l’émirat. Plus de 3.000 soldats sont sur place.Le président Recep Tayyip Erdogan et l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani ont surtout signé quinze accords pour renforcer les liens dans le domaine des services bancaires, des médias, de la culture et des finances. D’ailleurs, le communiqué commun indique que le Qatar a accepté de prolonger un accord d'échange de devises avec la Turquie. En décembre 2020, Doha avait en effet déjà consacré 15 milliards de dollars aux opérations de change pour soutenir l’économie turque. Une mesure vitale pour Ankara.Erdogan de moins en moins populaire en TurquieCette alliance s’inscrit donc dans la durée. À ce jour, le Qatar est le deuxième investisseur en Turquie. Les liens sont "solides et cordiaux", précise Umar Karim, chercheur à l’université de Birmingham et spécialiste du Golfe.Et pour cause, l’économie turque est au plus bas. La livre turque continue de chuter. En 2019, un dollar valait 5,7 livres turques, aujourd’hui il en vaut plus de 11. Une situation catastrophique pour la population et les marchés financiers. De surcroît, la cote de popularité d’Erdogan en pâtit. Selon un sondage du mois d’octobre, le Président turc ne bénéficie que de 38,9% d’opinions favorables.Pour soigner une économie moribonde, il entend renforcer encore un peu plus les échanges bilatéraux. Les exportations turques vers le Qatar ont augmenté de 50% entre 2016 et 2017, atteignant 750 millions de dollars, et la Turquie s'est classée au huitième rang des marchés d'importation du Qatar en 2017. Le volume annuel du commerce bilatéral entre les deux pays s'élève actuellement à environ 1,5 milliard de dollars. Les responsables turcs et qatariens ont l'intention de porter les flux commerciaux à 5 milliards de dollars dans les années à venir. Le petit émirat détient de surcroît 10%des actions de la Bourse d’IstanbulOutre les dossiers économiques, ce déplacement à Doha revêt un intérêt politique:Et Erdogan s’est voulu on ne peut plus clair. "Nous ne faisons aucune différence entre la sécurité et la stabilité de notre pays et celles du Qatar", a martelé le Président turc lors de sa visite. En effet, l’alliance entre Doha et Ankara constituait un bloc opposé aux desseins régionaux de Riyad, Abou Dhabi et Le Caire.Mais, le 24 novembre, le prince héritier des Émirats, homme fort du pays, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane (dit "MBZ"), a été reçu en grande pompe par Recep Tayyip Erdogan lui-même au palais présidentiel de Bestepe. Une première depuis 2012. Au cours de ce déplacement, les anciens rivaux régionaux ont conclu une dizaine d’accords économiques dans des domaines aussi variés que l’énergie, les transports, la défense, le tourisme ou les services financiers. Le richissime émirat prévoit d’injecter plus de 10 milliards de dollarsdans l’économie turque.La fin de la confrontation inter-sunniteCe début de rapprochement résulterait surtout d’une volonté commune de tourner la page des Printemps arabes. Alors qu’Ankara avait fait le choix de soutenir les rébellions en Égypte, en Tunisie et en Syrie, Abou Dhabi était plus ou moins partisan de l’ordre régional établi. "Nous continuerons de développer nos relations avec nos frères du Golfe, sans aucune distinction, dans le cadre de nos intérêts communs et d'un respect mutuel", a déclaré Erdogan le 6 décembre.Cette main tendue vers ses anciens ennemis régionaux ne serait pas sans conséquences sur ses anciennes alliances.Et c’est peu dire, alors que Doha et Ankara sont considérés comme les parrains du mouvement islamiste, la Turquie commence peu à peu à prendre ses distances avec la confrérie. Une manière de montrer sa bonne volonté à l’Égypte, aux Émirats et à l’Arabie saoudite qui ont classé les Frères musulmans* dans les organisations terroristes. Dans le sillage de leur rapprochement diplomatique avec Le Caire, débuté en mars dernier, les autorités turques ont fait pression pour que plusieurs chaînes de télévision proches des Frères musulmans* cessent leurs critiques à l’égard de l’Égypte.L’heure de la confrontation entre les deux axes sunnites semble donc révolue. "Le blocus et les sanctions imposés au Qatar ont été levés depuis le début de cette année. À l'heure actuelle, la solidarité est rétablie entre les pays du Golfe", a déclaré Recep Tayyip ErdoganEn effet, depuis janvier dernier et le sommet d’Al-Ula en Arabie saoudite, les pays du Golfe ont mis fin au blocus du Qatar débuté en juin 2017. D’ailleurs, le prince héritier de l’Arabie saoudite doit succéder à Erdogan, en visitant Doha le 8 décembre. Cette rencontre mettra ainsi fin à cette logique d’axes. "Ces deux blocs politiques [Ankara-Doha et Riyad-Abou Dhabi-Le Caire, ndlr]n’existent plus. Chaque État de la région poursuit uniquement son propre intérêt national", pense Umar Karim.Pour la Turquie, il n’est plus nécessaire de se limiter au Qatar, quand on peut renouer avec tous les pays du Golfe.* Organisation terroriste interdite en Russie.

https://fr.sputniknews.com/20211125/entre-la-turquie-et-les-emirats-une-reconciliation-a-coups-de-milliards--1053664280.html

https://fr.sputniknews.com/20211119/accule-par-la-crise-economique-erdogan-troque-son-treillis-pour-lhabit-de-diplomate-1053507726.html

turquie

arabie saoudite

émirats arabes unis

qatar

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

turquie, arabie saoudite, recep tayyip erdogan, émirats arabes unis, qatar, frères musulmans, moyen-orient