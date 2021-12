https://fr.sputniknews.com/20211208/bangladesh-reconnues-coupables-du-meurtre-dun-etudiant-en-2019-1053841566.html

Bangladesh: reconnues coupables du meurtre d'un étudiant en 2019

Vingt personnes ont été condamnées à la peine de mort et cinq autres à la perpétuité, mercredi à Dacca, pour le meurtre en 2019 d'un étudiant qui avait... 08.12.2021, Sputnik France

Dans le cadre de cette affaire, "vingt personnes ont été condamnées à mort et cinq autres à la prison à vie", a indiqué le procureur Abdullah Abu.L'affaire remonte à octobre 2019 quand la victime, Abrar Fahad, âgé de 21 ans, avait été retrouvé mort dans son dortoir à l'université d'ingénierie et de technologie à Dacca, après avoir publié sur Facebook des critiques contre la Première ministre Sheikh Hasina qui venait de signer un accord sur les eaux territoriales avec l'Inde.Le jeune homme avait été battu à coups de batte de cricket et d'autres objets contondants par 25 de ses camarades, membres de la Ligue Chhatra du Bangladesh (BCL), branche universitaire de la Ligue Awami, parti au pouvoir.

2021

