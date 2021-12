https://fr.sputniknews.com/20211208/condamne-le-ministre-alain-griset-remet-sa-demission-1053846023.html

Condamné, le ministre Alain Griset remet sa démission

Condamné, le ministre Alain Griset remet sa démission

Le ministre délégué chargé des PME, condamné à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité avec sursis pour déclaration incomplète de situation... 08.12.2021, Sputnik France

Alain Griset, ministre français en charge des petites et moyennes entreprises, a "remis sa démission en tant que membre du gouvernement au Président de la République et au Premier ministre", est-il précisé dans un communiqué diffusé par les services de Bercy.Le ministre a été condamné à six mois de prison avec sursis après avoir été reconnu coupable de déclaration incomplète ou mensongère de situation patrimoniale. Il a annoncé avoir "immédiatement fait appel de cette décision".Le Tribunal correctionnel de Paris a également condamné Alain Griset à une peine d'inéligibilité de trois ans assortie du sursis. Alain Griset était accusé d'avoir omis de déclarer des placements dans un plan d'épargne en actions.En octobre dernier, le parquet de Paris avait requis contre le ministre une peine de 10 mois à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une amende de 30.000 euros et une peine d'inéligibilité de trois ans.Ancien artisan taxi et engagé dans différentes fédérations professionnelles, Alain Griset avait été nommé au gouvernement en juillet 2020 lors de l'arrivée de Jean Castex à Matignon.

