Des chasseurs russes escortent un Rafale et un Mirage français au-dessus de la mer Noire

"Afin d’identifier les cibles aériennes et d'empêcher la violation de la frontière russe, des chasseurs Su-27 du service de défense aérienne du district militaire Sud ont été mobilisés. Les équipages de militaires russes ont identifié les cibles aériennes comme étant deux chasseurs tactiques Mirage-2000 et Rafale, ainsi qu’un avion ravitailleur C-135 de l’Armée de l’air française, et les ont escortés au-dessus de la mer Noire", indique le message du Centre.