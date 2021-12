https://fr.sputniknews.com/20211208/dr-begaud-sur-la-vaccination-des-5-11-ans-la-balance-benefice-risque-est-defavorable-1053847302.html

Dr Bégaud sur la vaccination des 5-11 ans: "La balance bénéfice-risque est défavorable"

Le gouvernement vient d’annoncer l’ouverture de la vaccination pour les 5-11 ans dès fin décembre. Pour le Dr Bégaud, professeur de pharmacologie, même si le... 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T16:50+0100

2021-12-08T16:50+0100

2021-12-08T16:50+0100

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053846569_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_888efdfe55285b182d8d9692757e6a44.jpg

Jean Castex a annoncé que la vaccination des enfants fragiles débutera le 15 décembre et "pourrait commencer le 20 décembre en centre de vaccination et le 27 décembre en ville, avec les mêmes réseaux que les adultes". Si la décision reste conditionnée à un avis favorable de la Haute Autorité de Santé, l’ouverture de la vaccination aux 5-11 ans, "sur la base du volontariat", fait peu de doute. Le taux d’incidence chez les enfants ne fait que grimper. Il explose même ces derniers jours, avec plus de 900 cas pour 100.000 enfants de 6 à 10 ans. Et ce contre 444 en population générale actuellement.Selon les chiffres communiqués le 2 juillet dernier par Daniel Lévy-Bruhl, épidémiologiste de Santé publique France, on comptait "treize décès d’enfants, dont dix étaient considérés comme imputables au Covid-19, et pour les trois autres [le lien avec le Covid était, ndlr] considéré comme possible". Mais, dans le détail, "il n’y avait qu’un seul enfant pour lequel le décès était survenu dans un contexte où la seule cause possible était le Covid-19", précisait alors le spécialiste.

