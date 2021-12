https://fr.sputniknews.com/20211208/face-au-variant-omicron-le-plan-b-annonce-au-royaume-uni-1053854390.html

Face au variant Omicron, le "plan B" annoncé au Royaume-Uni

Les Britanniques sont appelés à travailler depuis leur domicile à partir de lundi pour lutter contre le variant Omicron qui se propage beaucoup plus rapidement... 08.12.2021, Sputnik France

Lors d'une conférence de presse sur la situation de la pandémie, le Premier ministre britannique a relevé que les 568 cas du variant Omicron recensés au Royaume-Uni sont "certainement sous-estimés", soulignant qu'il est désormais "proportionné et responsable de passer au plan B", en adoptant le télétravail dès la semaine prochaine.Nous rendrons également obligatoire le pass sanitaire pour accéder aux boîtes de nuit et aux lieux où se rassemblent de grandes foules, a-t-il ajouté.Cette obligation concernera les lieux couverts accueillant plus de 500 personnes et les lieux extérieurs accueillant plus de 4.000 personnes, a précisé le Premier ministre conservateur.

