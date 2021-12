https://fr.sputniknews.com/20211208/johnson-presente-ses-excuses-apres-une-fete-de-noel-controversee-1053850675.html

Johnson présente ses excuses après une fête de Noël controversée

Johnson présente ses excuses après une fête de Noël controversée

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté mercredi ses excuses après la diffusion d'une vidéo montrant ses collaborateurs riant et plaisantant à... 08.12.2021, Sputnik France

Devant le Parlement, Boris Johnson s'est dit furieux d'avoir vu ces images. Il a ajouté que depuis l'émergence de cette polémique dans les médias il y a une semaine, il lui avait été assuré à plusieurs reprises qu'aucune fête n'avait eu lieu.Boris Johnson et ses ministres ont démenti à plusieurs reprises avoir enfreint les règles sur les rassemblements à la fin 2020.Selon le Daily Mirror, une fête a rassemblé à l'époque entre 40 et 50 personnes à Downing Street.Dans une vidéo diffusée par ITV, on voit Allegra Stratton, porte-parole de Boris Johnson, s'entraînant en vue d'un point de presse en plaisantant à propos de cette fête.La porte-parole rit, répond : "Je suis rentrée chez moi", et rit à nouveau."Une mauvaise blague", a réagi mercredi en Une le Daily Mail, tandis que Metro brocardait les "clowns du n°10" (Downing Street).Le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a estimé que cette vidéo, qui a déclenché un tollé sur internet, était une insulte aux Britanniques qui ont scrupuleusement respecté les règles anti-COVID à la fin 2020, ce qui signifiait alors être séparé de sa famille pour Noël.Près de 146.000 personnes sont mortes du COVID-19 au Royaume-Uni et cette polémique survient alors que Boris Johnson réfléchit à de nouvelles mesures de freinage du variant Omicron du coronavirus.

2021

