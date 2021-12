https://fr.sputniknews.com/20211208/la-russie-proteste-aupres-des-etats-unis-apres-les-manuvres-de-lotan-1053847021.html

La Russie proteste auprès des États-Unis après les manœuvres de l'Otan

La Russie proteste auprès des États-Unis après les manœuvres de l'Otan

Le ministère russe des Affaires étrangères à remis une note de protestation à l'ambassade américaine à Moscou en lien avec des activités militaires dangereuses... 08.12.2021, Sputnik France

Suite aux manœuvres dangereuses des forces armées américaines et otaniennes au-dessus de la mer Noire, l’ambassade des États-Unis en Russie a reçu une note de protestation, a annoncé ce mercredi 8 décembre dans un communiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.Selon Mme Zakharova, ces derniers temps, outre les provocations visant à tester les systèmes de protection des frontières russes, les militaires américains et otaniens ont provoqué plusieurs situations mettant en danger la sécurité de l’espace aérien et des vies humaines.La porte-parole a précisé que la note contient des informations sur des incidents récents qui "uniquement par chance et grâce à la réaction opportune des pilotes et des contrôleurs aériens russes n’ont pas conduit à une tragédie".Dans ce contexte, la diplomatie russe appelle les États-Unis et les pays de l’Otan à mener un "dialogue constructif" afin de garantir la sécurité et de discuter des moyens pour faire baisser les tensions militaro-politiques, notamment en ce qui concerne la prévention des incidents dangereux dans les airs et en mer.Sécurité des vols civils en péril La remise de la note russe à la mission diplomatique américaine en Russie fait suite à plusieurs incidents au-dessus de la mer Noire impliquant des avions militaires des États-Unis et de l’Otan et compromettant la sécurité de vols civils internationaux. Le 5 décembre, sur sa chaîne Telegram, Maria Zakharova avait déjà fustigé l'US Air Force pour avoir mis en danger le 3 décembre un avion civil d'Aeroflot qui se rendait de Tel-Aviv à Moscou et d’un appareil maltais qui avait décollé de Sotchi à destination de Skopje.

