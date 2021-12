https://fr.sputniknews.com/20211208/les-usa-remettent-au-mali-des-objets-archeologiques-et-ethnographiques-1053844173.html

Les USA remettent au Mali des objets archéologiques et ethnographiques

Ce sont près de 900 objets archéologiques et ethnographiques, pillés illégalement pour la plupart, qui ont été remis au gouvernement malien, indique la primature malienne dans un communiqué.Parmi les objets retournés figurent de grandes urnes funéraires, un vaisseau funéraire Dogon, une coupe cérémoniale unique, des haches en pierre, des poteries et des bracelets.Dans son allocution, l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique, M. Dennis B. Hankins, a rappelé que les terroristes veulent casser les lignes qui unissent les Maliens.Pour sa part, le Chef du gouvernement malien a rappelé que le pays est confronté au pillage de ses objets archéologiques et ethnographiques, qui a connu une recrudescence consécutive à la crise sécuritaire.Depuis près de 30 ans, les États-Unis travaillent avec les Maliens pour sauvegarder ce patrimoine. En 2017, le Mali et les États-Unis ont ajouté à l'accord la protection des manuscrits du 12è au 20è siècle.

