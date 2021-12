https://fr.sputniknews.com/20211208/lue-devrait-produire-36-mds-de-doses-de-vaccins-en-2022-1053846605.html

L'UE devrait produire 3,6 mds de doses de vaccins en 2022

L'Union européenne (UE) devrait produire 3,6 milliards de doses de vaccins contre le COVID-19 en 2022, pour une production mondiale de plus de 20 milliards... 08.12.2021, Sputnik France

Cela représente une augmentation par rapport aux trois milliards de doses qui devraient être produites cette année au sein de l'UE.Selon des données de l'UE, près de 70% de la population du bloc a reçu deux doses du vaccin contre le COVID-19 tandis qu'en Afrique, ce pourcentage tombe à 7%.Le responsable n'a pas détaillé les chiffres de production par fabricant. Jusqu'à présent, Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech étaient les premiers producteurs de vaccins dans l'UE.Un autre responsable européen a indiqué que l'UE s'attendait à ce que la production mondiale de doses de vaccins s'élèvent à plus de 20 milliards en 2022, à la faveur notamment de l'accroissement des capacités de production de fabricants de vaccins russes et chinois.

