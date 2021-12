https://fr.sputniknews.com/20211208/melenchon-serait-en-difficulte-pour-recueillir-des-parrainages-1053848088.html

Mélenchon serait en difficulté pour recueillir des parrainages

Bien que Jean-Luc Mélenchon affirme pouvoir compter sur plus de 260.000 "parrainages citoyens" sur sa plateforme en ligne, une mobilisation qui ne vaut rien... 08.12.2021, Sputnik France

Dans un entretien accordé samedi 4 décembre au Parisien, le candidat de La France insoumise s’est dit inquiet de l’évolution de sa collecte de parrainages d’élus.Le chef de file des Insoumis a reproché à Hollande et Valls une décision qui entretiendrait une confusion entre parrainage et soutien."J’avais proposé une loi pour sortir de ce système et le remplacer par une collecte de 150.000 parrainages citoyens, mais les macronistes n’en ont pas voulu. Je suis heureux d’avoir déjà les parrainages de certains maires communistes comme ceux de Stains et La Courneuve."Il rappelle qu’il peut compter sur plus de 260.000 "parrainages citoyens" sur sa plateforme en ligne, ce qui ne vaut rien légalement.Le soutien peu probable des élus communistesPourtant, contrairement à 2017, il ne peut pas compter sur un large soutien des élus communistes déjà engagés avec leur secrétaire national Fabien Roussel qui a décidé de se présenter."Fabien Roussel fait le pari que si Jean-Luc Mélenchon est empêché, la moitié des électeurs Insoumis se retourneront vers lui", analyse pour Le Figaro un parlementaire PS qui connaît bien les deux hommes.Quant aux élus et cadres Insoumis, ils se plaignent dans les médias d’un "vrai problème démocratique".Des résultats sondagiers peu prometteursEn plus de cela, les derniers sondages indiquent que le chef de La France insoumise a peu de chances de remporter l’élection.Selon la dernière enquête Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI publiée ce mardi 7 décembre, Jean-Luc Mélenchon est crédité de 9% d’intentions de vote au premier tour, largement devancé par Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour.Les chiffres sont presque similaires dans l’étude Elabe Opinion 2022 pour BFM TV diffusée également mardi d’après laquelle il recueille 8% d’intentions de vote derrière les mêmes quatre personnes.

