https://fr.sputniknews.com/20211208/mesures-anti-covid-en-israel-les-gens-se-rangent-toujours-du-cote-des-restrictions-1053849851.html

Mesures anti-Сovid en Israël: "Les gens se rangent toujours du côté des restrictions"

Mesures anti-Сovid en Israël: "Les gens se rangent toujours du côté des restrictions"

Très réactives, les autorités israéliennes ont adopté des mesures sévères contre le variant Omicron. L’arrivée de voyageurs étrangers sur le territoire est... 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T19:10+0100

2021-12-08T19:10+0100

2021-12-08T19:11+0100

covid-19

israël

armée de défense d'israël

tel aviv

mossad

benjamin netanyahou

naftali bennett

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1045727119_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6a57e8fa1c101fec038b6f7ac6c8f40.jpg

À l’avant-garde de la vaccination de masse, le gouvernement israélien a également pris des mesures très contraignantes pour se prémunir du variant venu d’Afrique méridionale. À l’instar du Japon, l’État hébreu a fermé ses frontières aux étrangers dès l’apparition du premier cas confirmé, le 28 novembre. Résultat, le 6 décembre, le ministre israélien de la Santé n’a rapporté vingt et un cas de contamination à la nouvelle mutation du coronavirus.Les autorités ont commandé une simulation de l’irruption d’un variant à l’armée israélienne, explique Aviel Benkimoun, médecin à Netanya. Selon lui, Tsahal en a conclu que le plus important, face à "un nouveau variant, c’est le temps de réaction du pays pour prendre des décisions assez drastiques"."Les décideurs ont une image de la situation en temps réel, grâce à l’informatisation des données", relate le généraliste, favorable au traçage des télécommunications. En effet, quelques heures après l'annonce de ces restrictions, le Premier ministre, Naftali Bennett a signé un décret d'urgence autorisant les services de sécurité intérieure à surveiller les téléphones portables des cas contacts avec les personnes infectées par le variant Omicron. Une mesure radicale? En Israël, on "fait confiance au gouvernement", justifie le Dr. Benkimoun.Quatre jours après, le gouvernement israélien a fait toutefois machine arrière en annulant le décret. "Les gens se rangent toujours du côté des restrictions", regrette quant à lui Philippe Lemoine, chercheur au Center for the Study of Partisanship and Ideology, un cercle de réflexion américain de centre droit. Ainsi, 68% des Français soutiennent la vaccination obligatoire, selon une enquête IFOP pour le JDD réalisée le 24 novembre.

israël

tel aviv

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

israël, armée de défense d'israël, tel aviv, mossad, benjamin netanyahou, naftali bennett, covid-19