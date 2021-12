https://fr.sputniknews.com/20211208/pique-par-bourdin-zemmour-semporte-contre-les-journaux-de-gauche-1053840948.html

Piqué par Bourdin, Zemmour s’emporte contre les "journaux de gauche"

Piqué par Bourdin, Zemmour s’emporte contre les "journaux de gauche"

Candidat à la présidentielle, Éric Zemmour a dénoncé l'attitude des médias à son égard lors d’échanges tendus avec l’intervieweur de BFM TV Jean-Jacques... 08.12.2021, Sputnik France

Deux jours après le meeting de Villepinte ponctué par plusieurs incidents violents, invité chez Jean-Jacques Bourdin dans la matinale de BFM TV le 7 décembre, Éric Zemmour a dénoncé la couverture médiatique de cet événement.Médias "complaisants""L'ordre ne règne plus en France…", a commencé l’ex-polémiste. "À Villepinte non plus, visiblement", l’a coupé l’intervieweur.Selon Zemmour, le meeting "a été un grand succès ", mais les médias ont été "complaisants" avec les militants de l’association SOS Racisme qui ont fait leur apparition dans la salle et ont été violentés par le public.L’incident s’est déroulé au moment où Éric Zemmour s’avançait dans la salle pour monter à la tribune. Un homme a surgi de la foule en attrapant le candidat par le cou. L’individu a été maîtrisé par le service de sécurité, il n’y a pour l’instant aucune communication officielle concernant ses motivations. Éric Zemmour a porté plainte et s’est vu attribuer 9 jours d’ITT."Cible privilégiée du système"Le ton est monté encore plus quand Éric Zemmour a déclaré qu’il se considère comme "la cible privilégiée du système" et qu’aucun candidat n’est traité comme lui."Et puis tout à coup vous les dénoncez. Ça, c’est ce que j’appelle la taqîya [terme arabe désignant dissimulation au sein de l’islam]!", a-t-il lâché.Tout en précisant qu’il "fut journaliste", Éric Zemmour s’est alors défendu en fustigeant "le système médiatique", "les méthodes des journaux de gauche" et la " pression idéologique" exercée sur certains journalistes. Ces médias "dénaturent", "attaquent", "lynchent", "invectivent les gens qu’ils ont dans le nez", selon le candidat."Victime de rien du tout"Un autre accrochage a eu lieu à l’occasion d’une discussion autour des Gilets jaunes, quand le candidat a estimé que ce n'était pas son rôle d'endosser symboliquement un gilet fluo."Vous vivez dans les beaux quartiers, vous fréquentez les médias et vous tapez à la porte des clubs les plus huppés", a lancé l’intervieweur.

