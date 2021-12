https://fr.sputniknews.com/20211208/plus-de-60-des-francais-voient-leur-democratie-en-danger-20-deplorent-un-regime-autoritaire-1053844733.html

Plus de 60% des Français voient leur démocratie "en danger", 20% déplorent "un régime autoritaire"

Plus de 60% des Français voient leur démocratie "en danger", 20% déplorent "un régime autoritaire"

Près de deux tiers des Français estiment que leur démocratie est en danger, et un tiers d’entre eux ne considèrent pas les élections comme étant utiles, selon... 08.12.2021, Sputnik France

Alors que plus de huit Français sur dix (83%) se déclarent attachés au régime démocratique, près de deux tiers d’entre eux (61%) jugent que la démocratie est en danger, révèle un sondage Harris Interactive réalisé pour France Bleu et le magazine Challenges.À peine plus de la moitié des Français (54%) considèrent que la démocratie "fonctionne bien" dans l’Hexagone. Une opinion défendue notamment par les sympathisants LREM/ MoDem (85%), suivis par ceux du PS (66%), juste devant les sympathisants EELV (65%) et LR (64%).L’étude constate d’une part que les Français les plus confiants en leur démocratie appartiennent aux catégories les plus aisées, 64% d’entre eux gagnant plus de 4.000 euros nets par mois.D’autre part, 31% des sympathisants d’extrême droite, 26% de ceux d’extrême gauche, ainsi que les classes populaires gagnant moins de 1.000 euros net par mois, soit environ 20% de la totalité des sondés, voient en France un régime "autoritaire".L’utilité des élections questionnéeDans le même temps, à moins de six mois de l’élection présidentielle, il s’avère qu’un tiers des Français ne considèrent pas le vote comme utile, notamment les 25-34 ans. Un indice qui fait écho aux niveaux record d’abstention atteints lors des dernières élections régionales et départementales.Les auteurs de l’étude ont pu établir que sept Français sur dix (71%) "estiment que les élections en France sont justes, mais seulement un quart (23%) qu’elles le sont systématiquement".En outre, 69% des Français jugent "pas compréhensible" de recourir à des actes violents envers le gouvernement et les élus. Toutefois, 31% des sondés, notamment les jeunes éprouvant le sentiment de vivre dans un régime autoritaire, pensent le contraire.

