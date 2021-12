https://fr.sputniknews.com/20211208/qatar-turquie-une-serie-daccords-pour-renforcer-la-cooperation-bilaterale-1053846789.html

Qatar-Turquie: une série d'accords pour renforcer la coopération bilatérale

Le Qatar et la Turquie ont signé, mardi à Doha, une série d'accords de coopération dans divers domaines, en marge de la 7e session du Comité stratégique... 08.12.2021, Sputnik France

Les Chefs d’État des deux pays ont abordé, à cette occasion, les moyens de renforcer les relations stratégiques bilatérales et des perspectives d'amélioration de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l'économie, l'investissement, l'industrie, la défense, la sécurité, les médias, la culture et les sports, a indiqué le gouvernement satari dans un communiqué publié sur son site Internet.Les deux dirigeants ont également eu un entretien bilatéral pour échanger leurs points de vue sur les derniers développements régionaux et internationaux d'intérêt commun.

avec Maghreb Arabe Presse

