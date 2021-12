https://fr.sputniknews.com/20211208/sri-lanka-lepave-du-cargo-chimique-naufrage-en-juin-sera-enleve-de-la-mer-1053849706.html

Sri Lanka: l'épave du cargo chimique naufragé en juin sera enlevé de la mer

L'épave du porte-conteneurs MV X-Press Pearl, transportant des produits chimiques, sera évacuée, ont annoncé mercredi les armateurs, six mois après avoir pris... 08.12.2021, Sputnik France

La compagnie singapourienne X-Press Feeders, armateur du navire, a annoncé avoir fait appel à une entreprise spécialisée pour retirer du fond de la mer l'épave et son contenu.Le Sri Lanka avait initialement demandé 40 millions de dollars de compensations pour les frais engagés dans les opérations de secours, et une deuxième demande d'indemnités est à l'étude, selon l'armateur.Le coût environnemental de la catastrophe reste à estimer, a souligné, pour sa part, l'autorité de protection maritime du Sri Lanka, qui a accueilli favorablement l'annonce du plan pour enlever l'épave.Les autorités du Sri Lanka ont lancé en juin une enquête pénale contre le capitaine et deux autres responsables du navire ainsi que contre son agent local.Le cargo avait sombré le 2 juin au large de Colombo, après avoir brûlé pendant près de deux semaines et relâché notamment des millions de granulés en plastique qui étaient destinés à l'industrie de l'emballage sri-lankaise. Le navire transportait également 81 conteneurs de produits chimiques dangereux, dont 25 tonnes d'acide nitrique.Des cadavres de dauphins, de baleines et de tortues s'étaient échoués en masse sur les plages et la pollution avait affecté 80 km de littoral ainsi que des eaux de pêche, dans ce qui est considéré comme le pire désastre écologique marin de l'histoire du pays.

