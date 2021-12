https://fr.sputniknews.com/20211208/un-projet-dattaque-au-couteau-en-ile-de-france-lors-des-fetes-de-noel-dejoue-1053846523.html

Un projet d'attaque au couteau en Île-de-France lors des fêtes de Noël déjoué

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a déjoué un projet d’attaque prévu pour la période de Noël, annonce Le Parisien. Deux hommes radicalisés âgés de 23 ans ont été interpellés le 29 novembre en région parisienne.Ces informations ont été par la suite confirmées par BFM TV.D’après les aveux de l’un des suspects, ils comptaient tuer au couteau des passants dans des endroits fréquentés lors des fêtes. L’opération était prévue d’ici Noël et ils envisageaient de mourir en martyrs, abattus par la police.Les arrestations ont eu lieu à Meaux (Seine-et-Marne) et au Pecq (Yvelines) dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet antiterroriste. Les deux individus ont été mis en examen le 3 décembre pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", puis placés en détention provisoire.L’un d’eux était déjà connu pour sa radicalisation. Il a reconnu leur plan devant la police.Selon lui, son complice, "le plus motivé de l’équipe", a proposé d’utiliser des couteaux pour punir les "mécréants", précise Le Parisien. Ils ont envisagé plusieurs lieux-cibles, dont des centres commerciaux, des universités et des rues animées.Lors d’une perquisition, la police a retrouvé à leur domicile un couteau, des ordinateurs portables et des téléphones hébergeant de la littérature djihadiste et de la propagande de Daech* en abondance.Le second suspect a nié les déclarations du premier, ainsi que tout projet d’attentat, ajoute Le Parisien.*Organisation terroriste interdite en Russie.

Actus

