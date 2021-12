https://fr.sputniknews.com/20211208/west-side-story-de-spielberg-banni-en-arabie-saoudite-et-dans-plusieurs-pays-arabes-1053840617.html

"West Side Story" de Spielberg banni en Arabie saoudite et dans plusieurs pays arabes

Un mois à peine après des censures contre le film Marvel "Les Éternels", la nouvelle adaptation de la comédie musicale "West Side Story" de Steven Spielberg a... 08.12.2021, Sputnik France

L’adaptation de la comédie musicale "West Side Story" réalisée par Steven Spielberg a été interdite en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn, à Oman ou encore au Koweït, relate The Hollywood Reporter.Selon ces informations, la décision est due au personnage d’Anybodys, ouvertement transgenre, incarné dans le nouveau film par l'actrice non-binaire Iris Menas. L'homosexualité étant officiellement illégale dans le Golfe, les films qui présentent des références ou des problèmes LGBT tombent souvent sous le coup de la censure.En Arabie saoudite et au Koweït, pays considérés comme les plus stricts en matière de censure dans la région, le film n'a pas obtenu de certificat de sortie. Dans les autres pays, les censeurs ont demandé de couper les scènes où le personnage contesté était en action, ce que Disney a refusé de faire, précise le média.Des précédentsLe sort de "West Side Story", sortie 60 ans après la première adaptation de Robert Wise (issue d'un spectacle de Broadway de 1957), suit de près celui du film Marvel "Les Éternels" distribué par Disney, censuré au mois de novembre dans cette même région à cause d'une scène dans laquelle deux hommes gays, mariés, partagent un baiser, après le refus de Disney de la couper.Début 2020, le film d’animation En avant de Pixar avait lui aussi été censuré ou interdit dans plusieurs pays (Arabie saoudite, Koweït, Oman, Qatar et Russie) en raison d’une phrase qui évoquait l’homosexualité d’un personnage.

