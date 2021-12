En Arabie saoudite, les femmes bénéficient de plus de libertés et de droits. Le royaume wahhabite a officiellement ouvert des clubs de combat aux femmes, où... 09.12.2021, Sputnik France

Un club de combat pour les femmes en Arabie saoudite

En Arabie saoudite, les femmes bénéficient de plus de libertés et de droits. Le royaume wahhabite a officiellement ouvert des clubs de combat aux femmes, où celles-ci peuvent faire du kickboxing et des arts martiaux.