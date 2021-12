https://fr.sputniknews.com/20211209/chine-des-trains-panoramiques-pour-un-tourisme-ecolo-1053857679.html

Chine: des trains panoramiques pour un tourisme écolo

Chine: des trains panoramiques pour un tourisme écolo

Un train doté de vitres panoramiques devant assurer des itinéraires en montagne a été récemment mis sur rail par l'entreprise chinoise CRRC Zhuzhou Locomotive... 09.12.2021, Sputnik France

2021-12-09T10:11+0100

2021-12-09T10:11+0100

2021-12-09T10:11+0100

faits divers

chine

train

tourisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102785/40/1027854086_88:0:1960:1053_1920x0_80_0_0_ad259761f7228a0a94737a584e0ed6db.jpg

Conçu pour une vitesse maximale de 70 km/h, le train dispose de trois compartiments d'une capacité totale de 351 passagers et roulera sur la ligne reliant la ville de Lijiang à la région pittoresque de la montagne enneigée de Yulong (sud-ouest), a expliqué l'entreprise, faisant savoir que sa conception intervient en réponse à la demande de développement d'un tourisme vert et à faible émission de carbone.Les fenêtres de la cabine du train sont ajustées électriquement en fonction de l'intensité de la lumière du soleil et sont conçues pour offrir aux passagers un champ de vision de 120 à 150 degrés pendant que le train roule le long du versant de la montagne.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, train, tourisme