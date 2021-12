https://fr.sputniknews.com/20211209/contrairement-a-donald-trump-zemmour-ne-represente-pas-la-france-profonde-1053863394.html

Contrairement à Donald Trump, "Zemmour ne représente pas la France profonde"

La presse mondiale n’hésite pas à assimiler le positionnement d’Éric Zemmour à celui de Donald Trump. Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France, explique... 09.12.2021, Sputnik France

Le 6 décembre dernier, le magazine britannique The Independent titrait: "Éric Zemmour: la personnalité d’extrême droite qui utilise l’indignation pour alimenter sa candidature à la présidence française". "Qui est Éric Zemmour, émule de Donald Trump en France?", s’est pour sa part demandé The Economist en novembre dernier.Ce florilège de titres est représentatif du regard que porte la presse étrangère sur l’annonce officielle de la candidature de Zemmour à la présidentielle et sur son meeting de campagne du 5 décembre. Pour autant, cette comparaison permanente avec l’ancien locataire de la Maison-Blanche est-elle vraiment justifiée? Pour Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France, "c’est un raccourci un peu trop facile" et il met en avant plusieurs différences entre ces deux candidats:

