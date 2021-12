https://fr.sputniknews.com/20211209/des-chameaux-botoxes-et-dopes-aux-steroides-en-arabie-saoudite-pour-de-simples-concours-1053864023.html

Des chameaux botoxés et dopés aux stéroïdes en Arabie saoudite pour de simples concours

Un scandale impliquant des injections de botox et des hormones sur des chameaux pour les embellir a entaché un concours traditionnel tenu en Arabie saoudite... 09.12.2021, Sputnik France

Chaque année l’Arabie saoudite organise son concours de beauté pour chameaux. L’événement ancré dans la tradition bédouine suscite des convoitises chez les éleveurs, qui viennent de tout le Golfe. Le propriétaire de l’animal qui gagne le concours reçoit un prix d’environ 66 millions de dollars.C’est l'apparence qui compteCette année, plus de 40 chameaux ont été disqualifiés à cause d’une amélioration artificielle de leur apparence, rapporte l'agence de presse officielle de l'Arabie saoudite. Le concours, qui porte le nom du roi Abdelaziz, a débuté en décembre dans le désert au nord-est de la capitale, Riyad.Les juges distribuent des prix en fonction de la forme de la tête, du cou, des bosses, de la tenue vestimentaire et des postures des chameaux.Grâce à une technologie "spécialisée et avancée", les autorités ont découvert qu’une douzaine d’éleveurs avaient étiré les lèvres et le nez des chameaux, utilisé des hormones pour stimuler les muscles, injecté du botox dans leur tête et leurs lèvres ou encoregonflé des parties du corps avec des bandes de caoutchouc.Pour mettre fin à ces actes de falsification, les organisateurs vont imposer des "sanctions strictes aux manipulateurs", précise l’agence.La pratique de l’usage du botox est récurrente dans la filière. En 2018, 12 chameaux primés lors de ce concours ont été disqualifiés après que leur vétérinaire a été surpris en train de leur faire des injections de botox.Chameaux clonésPour remporter de tels concours, certains éleveurs ont même recours au clonage pour reproduire des chameaux très beaux ou compétitifs, ou encore des animaux capables de produire du lait en grande quantité.Durant l’année 2021, l’équipe du Centre a réussi à obtenir 28 grossesses de chameaux clonés. La plupart des clients du centre sont prêts à débourser entre 200.000 et 400.000 dirhams (46.000 à 92.000 euros) pour un animal qui peut remporter les premières places lors des concours de beauté.

