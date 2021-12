https://fr.sputniknews.com/20211209/en-direct-macron-presente-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne-1053861936.html

En direct: Macron présente la Présidence française du Conseil de l'Union européenne

La présidence française du Conseil de l'Union européenne débutera le 1er janvier 2022. À cette occasion, Emmanuel Macron dévoile devant la presse ce jeudi 9... 09.12.2021, Sputnik France

À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 30 juin, la France exercera la présidence du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron présente ce jeudi 9 décembre devant la presse ses projets pour les six mois à venir. Il devrait expliquer comment réformer les accords de Schengen, faire avancer le "paquet climat" avec la taxation carbone, mieux réguler les géants du numérique, harmoniser le salaire minimum, et rebâtir "un traité d'amitié avec l'Afrique", précise l’AFP. À ces fins, des dizaines de rendez-vous sont prévus, essentiellement sur les trois premiers mois en raison de la présidentielle. Ils débuteront par un discours, suivi d'un débat au Parlement européen le 19 janvier. La France succédera ainsi à la Slovénie et précédera la République tchèque. La dernière fois que la France a présidé le Conseil de l'Union européenne remonte à 2008.

