GB: Alstom et Hitachi décrochent une commande de 54 trains à grande vitesse

Alstom et Hitachi ont remporté un contrat d'une valeur de près de deux milliards de livres (2,3 milliards d'euros) pour la fabrication et la maintenance de... 09.12.2021, Sputnik France

La commande obtenue par la coentreprise à 50/50 Hitachi-Alstom High Speed (HAH-S) porte sur la fabrication de 54 trains dotés d'une vitesse de pointe de 360 km/h, qui seront "les plus rapides d'Europe", et la maintenance initiale des trains pendant douze ans, ont précisé Alstom et Hitachi dans un communiqué.Lancé il y a une dizaine d'années par le gouvernement britannique, le projet High Speed 2 prévoit de desservir en TGV le nord de l'Angleterre et les Midlands en plusieurs phases, la première en reliant Londres à Birmingham d'ici 2026, la seconde en reliant Birmingham à Manchester et Leeds d'ici 2033.Le contrat obtenu par Hitachi et Alstom concerne la première phase. Il sera exécuté par la nouvelle installation de soudage d'Hitachi Rail à Newton Aycliffe, par une nouvelle ligne de production de l'usine d'Alstom à Derby et par une nouvelle installation de fabrication de bogies d'Alstom à Crewe, trois villes situées en Angleterre. Il permettra de créer et pérenniser des milliers d'"emplois verts", selon les deux groupes.

