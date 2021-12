https://fr.sputniknews.com/20211209/la-nouvelle-zelande-envisage-dinterdire-a-vie-la-vente-de-cigarettes-1053857791.html

La Nouvelle-Zélande envisage d'interdire à vie la vente de cigarettes

La Nouvelle-Zélande envisage d'interdire à vie la vente de cigarettes

Le gouvernement néo-zélandais prévoit d'interdire aux jeunes d'acheter des cigarettes au cours de leur vie, en instaurant l'une des mesures les plus sévères du... 09.12.2021, Sputnik France

2021-12-09T10:14+0100

2021-12-09T10:14+0100

2021-12-09T10:14+0100

faits divers

cigarette

nouvelle-zélande

interdiction

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104311/36/1043113689_0:170:1920:1250_1920x0_80_0_0_11a930c1b7383d5090d2f19cb9344b6b.jpg

Les personnes âgées de 14 ans en 2027, date à laquelle la loi devrait entrer en vigueur, ne seront jamais autorisées à acheter légalement des cigarettes en Nouvelle-Zélande, et le taux de nicotine de toutes les cigarettes sera réduit.Le gouvernement consultera un groupe de travail sur la santé des Maoris dans les mois à venir avant de présenter un projet de loi au Parlement en juin prochain, dans le but de voir le texte soit adopté d'ici la fin de 2022.L'industrie néo-zélandaise du tabac deviendrait ainsi l'une des plus réglementées au monde, juste derrière le Bhoutan, où la vente de cigarettes est totalement interdite. L'Australie, voisine de la Nouvelle-Zélande, a été le premier pays au monde à imposer l'emballage neutre des paquets de cigarettes en 2012.Selon le gouvernement néo-zélandais, les mesures existantes, telles que l'emballage neutre et les taxes sur les ventes de cigarettes, ont ralenti la consommation de tabac, mais il est peu probable que le pays atteigne son objectif de faire passer la population sous la barre des 5% de fumeurs quotidiens d'ici 2025 sans prendre de nouvelles mesures.

nouvelle-zélande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

cigarette, nouvelle-zélande, interdiction