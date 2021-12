https://fr.sputniknews.com/20211209/le-japon-debloque-28-milliards-usd-pour-lutter-contre-la-malnutrition-dans-le-monde-1053858919.html

Le Japon débloque 2,8 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition dans le monde

Le Japon fournira une aide dde plus de 2,8 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour lutter contre la malnutrition exacerbée par la... 09.12.2021, Sputnik France

L'événement, organisé par le Japon avec la participation de plus de 80 pays et ONGs, intervient alors que les niveaux de faim et de malnutrition dans le monde se sont aggravés en raison des répercussions de la pandémie et que les systèmes alimentaires deviennent de plus en plus vulnérables au changement climatique.Le Japon prévoit de donner 10 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 aux pays d'Afrique, où les taux de vaccination restent encore faibles, a déclaré M. Kishida.

