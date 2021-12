https://fr.sputniknews.com/20211209/le-sacre-du-printemps-a-lopera-un-celebre-styliste-russe-veille-a-lesprit-dun-grand-classique-1053848794.html

"Le Sacre du printemps" à l’Opéra: un célèbre styliste russe veille à l’esprit d’un grand classique

Pour fêter les 150 ans de Diaghilev, l’Opéra a invité le styliste russe et historien des costumes Alexandre Vassiliev. Sa mission? Ressusciter l’esprit des... 09.12.2021, Sputnik France

C’est pour préserver l’esprit de la "Russie païenne" qui anime "Le Sacre du printemps" que l’Opéra a convoqué le collectionneur russe, styliste et historien de la mode Alexandre Vassiliev. À notre micro, celui-ci assure être "très fier" que l’Opéra se tourne vers le patrimoine chorégraphique russe. "Malgré le moment politiquement dur", les spectateurs sont toujours intéressés par "l’art qui vient de l’Est, qui vient de la Russie".Car, en 2022, le monde de l’art s’apprête à fêter les 150 ans de Serge de Diaghilev (1872-1929), célèbre imprésario et père spirituel des Ballets russes au début du XXe siècle. L’Opéra de Paris consacre à cette date un programme spécial: "L’après-Midi d’un faune", "Le Sacre du printemps", de Stravinsky, et un ballet de Frederick Ashton sur la musique de Rachmaninov. Un vent de Russie va souffler sur Paris.Effectivement, "Le Sacre du printemps", dans la chorégraphie de Vaclav Nijinski, n’a pas toujours été vu comme un classique des "Saisons russes". Lors de la première, le 29 mai 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, le public sifflait, riait et tapait des pieds. Même Serge Diaghilev n'avait pas réussi à apaiser le public. La pièce avait alors été interrompue.Alexandre Vassiliev est l’animateur populaire de l’émission télévisée à succès russe "Condamné à la mode", diffusée sur Pervy Kanal. Mais il jouit également d’un renom incontestable parmi les connaisseurs du costume historique. Il est notamment l’auteur d’un livre volumineux sur l’influence russe dans la mode à travers les siècles.À notre micro, il assure être "en admiration profonde pour le personnage" de Diaghilev. Il nous a répondu à son domicile parisien. Sa maison abrite aussi sa fondation qui collecte, traite et expose une riche collection de 65.000 peintures, photos, affiches et costumes. De quoi retracer plusieurs siècles de la mode mondiale. "On ne mesure pas à quel point les racines et les liens avec la culture russe, notamment présentés par Diaghilev, sont importants pour le monde entier", observe-t-il.

