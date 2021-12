https://fr.sputniknews.com/20211209/les-usa-et-israel-devraient-discuter-dexercices-militaires-contre-des-sites-nucleaires-iraniens-1053856142.html

Les USA et Israël devraient discuter d'exercices militaires contre des sites nucléaires iraniens

De hauts responsables US et israéliens de la Défense devraient discuter le 9 décembre d'éventuels exercices militaires qui leur permettraient de se préparer à... 09.12.2021, Sputnik France

Ces entretiens, prévus entre les États-Unis et le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, font suite à une réunion d'information organisée le 25 octobre par les responsables du Pentagone sur l'ensemble des options militaires disponibles pour garantir que l'Iran ne soit pas en mesure de produire une arme nucléaire, a déclaré mercredi ce responsable, qui préfère conserver l'anonymat.L'Iran dément vouloir se doter d'armes nucléaires, affirmant vouloir uniquement maîtriser la technologie nucléaire à des fins pacifiques.Les préparatifs américano-israéliens soulignent l'inquiétude des Occidentaux concernant les négociations engagées avec Téhéran afin de rétablir l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.La semaine dernière, les responsables américains et européens ont exprimé leur "déception et leur inquiétude" devant les modifications proposées par Téhéran à un texte qui avait fait l'objet d'un accord lors de précédents cycles de négociations.Le responsable américain a refusé de donner des détails sur les exercices militaires. L'ambassade d'Israël à Washington et la mission de l'Iran auprès des Nations unies n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.Enrique Mora, le coordonnateur européen des négociations, a indiqué que les discussions destinées à rétablir l'accord de 2015 reprendraient jeudi et l'émissaire spécial américain pour l'Iran, Rob Malley, devrait se rendre à Vienne ce week-end pour y participer.

