Macron veut "européaniser" la sécurité au Sahel lors de la présidence française à l’UE

Macron veut "européaniser" la sécurité au Sahel lors de la présidence française à l’UE

Prononçant un discours à l’occasion de la présentation de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne, Macron notamment promis de se concentrer... 09.12.2021, Sputnik France

Lors de son discours de présentation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron a tracé plusieurs grands axes d’activités. Il a notamment promis d’œuvrer à l’intensification de la collaboration entre l'Union européenne et le continent africain.Dans ce contexte, il a promis d’organiser en février prochain un sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne à Bruxelles qui réunira les dirigeants des pays et des institutions des deux parties. Emmanuel Macron a notamment cité "plusieurs axes" du développement de cette relation et appelé à "refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique" pour pouvoir "aller au bout de cette solidarité à l'égard des Africains". Il a rappelé que ces pays devaient notamment gérer les "conséquences économiques et financières" du Covid. Dans cette optique, le Président a déclaré souhaiter développer "un véritable agenda sanitaire qui consiste à déployer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort des structures de production de vaccins"."Européaniser" le partenariat au SahelEmmanuel Macron a évoqué également la coopération dans les secteurs de l'éducation, de la sécurité et du climat. L’un des grands axes de la coopération est la sécurité, la France étant "particulièrement impliquée"."Ce qui est la demande des chefs d’État et de gouvernement pour faire face à la montée du terrorisme sur leur continent", a-t-il précisé.

