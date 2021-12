https://fr.sputniknews.com/20211209/macron-veut-une-souverainete-europeenne-strategique-en-matiere-de-defense-1053864443.html

Macron veut une souveraineté européenne stratégique en matière de défense

S’exprimant ce 9 décembre à l’occasion de la présidence française de l'Union européenne qui commencera le 1er janvier 2022 pour six mois, Emmanuel Macron a... 09.12.2021, Sputnik France

Lors d’une conférence de presse tenue ce 9 décembre, Emmanuel Macrona abordé la défense et souveraineté européenne, le migration, le besoin de règles budgétaires et financières adaptées, ainsi que son envie d’européaniser la sécurité au Sahel.Une prise de parole qui intervient à l’approche de la présidence française de l'Union européenne, au 1er janvier de l'année prochaine.Emmanuel Macron a déclaré que l'Union européenne devait définir une nouvelle stratégie de défense qui renforcerait sa capacité à se défendre, même si l'Otan reste utile et efficace.Espace Schengen et la migrationParmi les autres sujets, la réforme de l'espace Schengen que Paris prévoit d’entamer, car l'Europe doit mieux protéger ses frontières extérieures, selon Macron. Dans ce contexte, il a notamment évoqué la mise en place d'un pilotage politique qui est la "condition préalable à la libre circulation". De plus, le Président a évoqué la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Quand un État membre doit soudainement faire face à une crise qui l’exige de renforcer le contrôle des frontières extérieures, "il doit pouvoir compter sur l’appui de Frontex", mais également "le renfort solidaire des États membres".Emmanuel Macron a expliqué que la France veut lors de sa présidence faire avance le paquet migratoire européen, améliorer l’organisation de l’Europe quant à la gestion de la migration.Un "salaire minimum décent" En outre, un "salaire minimum décent" au sein de l’Union européen a été évoqué comme autre objectif à poursuivre lors de cette présidence française. Emmanuel Macron estime que la que la concurrence entre travailleurs des différents pays peut provoque la défiance au sein de l’union. De ce fait, il a évoqué la directive sur les salaires minimum dans l'Union européenne "qui définit non pas un Smic européen comme une moyenne, mais tire tous les bas salaires vers le haut grâce à un salaire minimum décent, sera au cœur de notre présidence".

