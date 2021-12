https://fr.sputniknews.com/20211209/tronconneuses-covid-et-football-google-publie-les-tendances-de-recherche-des-francais-en-2021-1053861247.html

Tronçonneuses, Covid et football: Google publie les tendances de recherche des Français en 2021

Google vient de publier les tendances de son moteur de recherche pour l'année 2021. Les Français se sont évidemment beaucoup interrogés sur le Covid-19, mais... 09.12.2021

Au terme d’une année dominée par le Covid-19, Google a mis en ligne son classement des tendances de recherche, par catégorie et par pays. Il ne s’agit pas des requêtes les plus nombreuses en termes de quantité, mais bien des mots-clés qui ont suscité davantage d’intérêt par rapport à l’année précédente. Retour sur les faits qui ont marqué l’année 2021.Le sport et le Covid-19 dominent les tendances générales de l’année, la première occurrence étant "Euro 2021", suivie de "attestation couvre-feu", "Ligue 1", "Roland Garros" et "Vite ma dose". À noter que des rencontres de football particulières de l’Euro comme "France Suisse" et "France Portugal" arrivent devant le mot "Covid" lui-même.Mais le thème du Covid est tellement prédominant qu’il dispose de sa propre catégorie cette année. Ainsi, les internautes ont avant tout cherché à télécharger leur attestation de déplacement, à obtenir un rendez-vous pour la vaccination ou encore à connaître les modalités de confinement. Le premier nom de vaccin à être recherché est "AstraZeneca", sans doute à cause des polémiques liées à ses effets secondaires.ActualitéDu côté de l’actualité, les Français se sont particulièrement intéressés au changement de régime en Afghanistan cet été, ce pays étant le premier mot recherché dans cette catégorie. Le bitcoin, la maladie de Charcot, la vigilance jaune orages ainsi que l’affaire Delphine Jubillar complètent le top 5. Cette infirmière du Tarn a disparu il y a bientôt un an, son mari étant le principal suspect pour son meurtre, bien que celui-ci n’ait cessé de clamer son innocence.Les affaires à caractère sexuel concernent trois des cinq personnalités publiques les plus recherchées: Ary Abittan, Olivier Duhamel et Richard Berry. Kylian Mbappé, troisième, est de fait la première personnalité sportive des tendances, tandis que Carla Moreau, une candidate de téléréalité, se place cinquième. Enfin, Éric Zemmour, huitième, est le seul candidat à la présidentielle à apparaître dans le classement, et l’astronaute Thomas Pesquet est dixième.CultureÀ la télévision, deux séries Netflix qui ont battu les scores d’audience de la plateforme occupent les premières places, la sud-coréenne Squid Game et la française Lupin, suivies de la production TF1 Demain nous appartient. Sur grand écran, les blockbusters Dune et Black Widow semblent avoir intéressé le plus les Français. Le film franco-belge Titane, qui a remporté la Palme d’or à Cannes, se place troisième.Alec Baldwin arrive en tête des tendances chez les acteurs et actrices, non pas pour un film, mais pour avoir tué accidentellement une directrice de la photographie lors du tournage d’un western au Nouveau-Mexique. Alain Delon et Corinne Masiero, laquelle avait fait une apparition remarquée à la cérémonie des César, complètent le podium.QuestionsLes moteurs de recherches servent aussi souvent à apporter des réponses à nos interrogations. Dans le top 10 des questions posées à Google, six d’entre elles concernent la pandémie: les conditions d’obtention du pass sanitaire, les mesures à prendre pour les cas contacts, la date de début du confinement, etc.Néanmoins, la deuxième requête dans les tendances interroge: "Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées?". D’après Le Figaro, un message viral aurait circulé en France selon lequel cette invention avait pour but premier de "faciliter les accouchements difficiles". Les Français ont également été nombreux à rechercher les définitions de "survivaliste", "ERP", "wokisme" ou encore "islamo-gauchisme".InternationalAu niveau mondial, Google a constaté une augmentation des recherches sur le "doomscrolling", soit le fait de passer énormément de temps sur les réseaux sociaux à "scroller" sans raison particulière. Les moufles ont atteint leur record de recherches, grâce à celles portées par Bernie Sanders lors de l’investiture de Joe Biden. Davantage de personnes ont cherché à acheter du bitcoin plutôt que des actions. Enfin, l’interview la plus recherchée est celle de Meghan et Harry et la question la plus posée est "comment trouver le véritable amour?".

