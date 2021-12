https://fr.sputniknews.com/20211210/affaire-khashoggi-le-saoudien-arrete-par-erreur-etait-en-vacances-en-france-1053870898.html

Affaire Khashoggi: le Saoudien arrêté par erreur était en vacances en France

Affaire Khashoggi: le Saoudien arrêté par erreur était en vacances en France

Le ressortissant saoudien arrêté à l'aéroport parisien de Roissy pour son implication présumée dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie en... 10.12.2021, Sputnik France

2021-12-10T06:26+0100

2021-12-10T06:26+0100

2021-12-10T06:26+0100

france

jamal khashoggi

affaire khashoggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104146/79/1041467930_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_91c4aa1906c9f62fcf938dd4ab2dda9b.jpg

Cet homme a été remis en liberté mercredi 8 décembre après avoir été placé en rétention judiciaire la veille alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour la capitale saoudienne Ryad à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il disposait d'un visa valide, a indiqué la source.Le ministère français de l'Intérieur et la police nationale se sont refusés à tout commentaire.Arrêté sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis par la Turquie en novembre 2018, le mois ayant suivi le meurtre de Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, l'homme a le même nom et la même année de naissance qu'un ancien membre de la Garde royale saoudienne considéré comme l'un des membres du commando impliqué dans l'assassinat.D'après la source proche de l'enquête et une autre source policière, le numéro de passeport de ce ressortissant est toutefois différent de celui du suspect visé par le mandat d'arrêt.Par ailleurs, ont dit les sources, le mandat d'arrêt émis par la Turquie ne précisait pas le jour et le mois de naissance du suspect. Le nom et l'année de naissance figurant sur le passeport de la personne arrêtée ont suffi pour déclencher une alerte aux douanes, a indiqué la source policière.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, jamal khashoggi, affaire khashoggi