Afghanistan: une population qui meurt de faim et un régime taliban qui tire déjà vers sa fin?

Ne parvenant toujours pas à être reconnus par la communauté internationale, les talibans* n’arrivent pas à enrayer les multiples crises qui secouent... 10.12.2021, Sputnik France

Après quatre mois au pouvoir à Kaboul, le gouvernement des talibans* contrôle un pays ruiné et en proie à la famine. Malgré une communication qui se voulait rassurante, les islamistes ne parviennent pas à convaincre les grandes puissances internationales de reconnaître son autorité politique sur l’Afghanistan. Privés de la plupart des aides financières internationales qui les soutenaient à bout de bras, le pays et sa population de 40 millions d’habitants s’enlisent dans une crise économique, sociale et humanitaire d’envergure.Cette situation est-elle pour autant insoluble? Pourquoi la communauté internationale persiste-t-elle à ne pas reconnaître le pouvoir des islamistes à Kaboul? Et que doivent changer ces derniers pour éviter un chaos généralisé qui entraînerait leur perte?Réponses avec Olivier Crone, ancien officier et ancien diplomate en Afghanistan, dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges.*Le mouvement taliban est une organisation terroriste interdite en Russie

