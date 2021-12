https://fr.sputniknews.com/20211210/allemagne-la-vaccination-du-personnel-medical-desormais-obligatoire-1053876095.html

Allemagne: la vaccination du personnel médical désormais obligatoire

Les députés allemands ont adopté vendredi une loi rendant obligatoire la vaccination du personnel médical contre le Covid-19, un premier pas avant une... 10.12.2021, Sputnik France

Le projet de loi, visant à protéger les groupes particulièrement vulnérables, a été approuvé avec une large majorité par le Bundestag où sociaux-démocrates, écologistes et libéraux sont majoritaires, avec 571 voix pour et 80 voix contre.Désormais, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les maisons de soins doivent être vaccinés ou guéris du Covid. Les personnels des établissements accueillant des personnes handicapées, cliniques de jour, cabinets médicaux, services de secours ou les centres socio-éducatifs sont également concernés.Le projet de loi stipule que les professions de santé ont une "responsabilité particulière", car elles sont "en contact étroit et intensif avec des groupes de personnes présentant un risque élevé d'infection et d'évolution grave ou mortelle de la maladie".Les salariés concernés auront jusqu'au 15 mars 2022 pour prouver leur vaccination complète, au risque sinon de ne plus pouvoir travailler.Avec cette décision, l'Allemagne rejoint d'autres pays européens comme la France, l'Italie, la Grèce ou la Grande-Bretagne qui avaient déjà introduit dans la loi l'obligation vaccinale pour le personnel soignant.Le nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz compte demander au parlement de se prononcer d'ici la fin de l'année sur l'obligation vaccinale qui, si elle est approuvée, entrera en vigueur en février ou mars.

