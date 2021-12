Débat Zemmour/Le Maire: des invectives, mais pas de vainqueur?

"Ni Éric Zemmour ni Bruno Le Maire n’ont une seule fois évoqué la question de l’euro. Or, on ne peut pas comprendre la désindustrialisation importante que la France a connue, et le déséquilibre commercial si on ne prend pas en compte la question de l’euro. Le FMI a calculé que les positions de compétitivité entre la France et ses principaux concurrents en Europe sont marquées par un décalage de 20% à 25% en défaveur de la France", conclut Jacques Sapir.