Déchets plastiques omniprésents à Abidjan: "un casse-tête sans fin"

Près de 300 tonnes de déchets plastiques seraient produites chaque jour à Abidjan.

Quelles solutions durables à la problématique des déchets plastiques à Abidjan? La question reste posée, en dépit des initiatives de toutes sortes qui voient le jour depuis quelques années.Avec une superficie de 422 km², Abidjan, de loin la plus grande ville de Côte d’Ivoire, est bordée au sud par l’océan Atlantique. Sa population estimée à bien plus de cinq millions d’individus produit chaque jour, selon Unicef, pas moins de 288 tonnes de déchets plastiques, et seuls 5% de ces déchets sont recyclés, souvent de façon informelle. Par ailleurs, les autorités estiment que plus de la moitié des déchets plastiques seraient directement évacués dans les rues.Dans la capitale économique ivoirienne, ces déchets font tellement partie du paysage que les Abidjanais les remarquent désormais à peine. Il est courant d'en voir les rues jonchées et les canalisations bondées, parfois sur de longues distances.Mais là où le spectacle est des plus affligeants, c’est bien sur le littoral de la commune de Port-Bouët, qui a souvent des allures de décharge à ciel ouvert. Sur ce front de mer d’une dizaine de kilomètres, le gouvernement ivoirien a entrepris d’aménager une promenade moderne de la trempe de la promenade des Anglais de Nice. Mais en attendant que les travaux de ce grand projet démarré en 2017 prennent fin, ce sont des déchets plastiques qui meublent le décor. À perte de vue, sur la plage.Diplômé d’un DUT (Diplôme universitaire technologique) en transport logistique et transit depuis deux ans, Thierry fait partie des jeunes désœuvrés qui s’organisent pour assurer la sécurité et la propreté de cette plage. Et selon lui, "la problématique des déchets plastiques à Abidjan est bien trop complexe pour être réglée maintenant".La nécessité d’une "éducation environnementale"Ces dernières années, de nombreuses initiatives gouvernementales, citoyennes, d’entreprises et organisations ont vu le jour pour apporter des solutions durables à la problématique que posent les déchets plastiques.Le gouvernement ivoirien a par exemple lancé le 3 décembre 2016 "Grand ménage", une opération citoyenne destinée à rendre plus propres les villes et villages du pays, menée chaque premier samedi du mois. C’est l’occasion pour tous les Ivoiriens (autorités, particuliers, entreprises) de participer directement et à grande échelle à l’assainissement de leur cadre de vie, très largement pollué par des déchets plastiques.De son côté, l’Unicef a implémenté depuis 2018 à travers le pays un projet écologique inédit en Afrique de construction d’écoles avec du plastique recyclé.Par ailleurs, des unités de collecte de déchets plastiques (en vue de leur recyclage) sont progressivement installées à Abidjan. Et une île flottante écologique artificielle reposant sur 700.000 bouteilles plastiques a même été bâtie sur la lagune.Cependant, toutes ces initiatives, aussi remarquables soient-elles, sont hélas encore loin d’être suffisantes. Interrogé par Sputnik, Cheick Traoré, de 350 Côte d’Ivoire (branche locale de l’ONG internationale 350.org) estime que pour "réellement faire la différence, il faut mettre l’accent sur l’éducation environnementale des populations".Une situation qui illustre bien les habitudes de consommation pointées du doigt par Cheick Traoré est bien l’utilisation plus que répandue des sachets plastiques dans le pays, malgré le décret du 20 mai 2013 qui en interdit la production, l’importation, la commercialisation, et la détention.

