Elon Musk dit "envisager" de quitter la direction de Tesla

Elon Musk dit "envisager" de quitter la direction de Tesla

Elon Musk, le PDG de Tesla, "envisage" de quitter son emploi pour devenir un influenceur, a tweeté jeudi l'homme le plus riche du monde. 10.12.2021, Sputnik France

Il n'était pas clair si Elon Musk, un utilisateur prolifique du réseau social, est sérieux dans sa volonté de quitter son poste.Elon Musk, qui est également le fondateur de la société spatiale SpaceX et qui dirige la start-up de puces cérébrales Neuralink ainsi que la société d'infrastructure de transport The Boring Company, avait déclaré lors d'une conférence téléphonique en janvier qu'il s'attendait à être le patron de Tesla pendant "plusieurs années".Le mois dernier, Elon Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s'il devait vendre 10% de sa participation dans le constructeur de voitures électriques. La majorité a approuvé et depuis, l'homme d'affaires a vendu des actions d'une valeur de près de 12 milliards de dollars (10,65 milliards d'euros).

