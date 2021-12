"En Floride, c’est comme si le Covid-19 n’existait pas"

https://fr.sputniknews.com/20211210/en-floride-cest-comme-si-le-covid-19-nexistait-pas-1053876642.html

Si, à cause du Covid, les Canadiens resserrent de plus en plus la vis, les Américains, eux jouissent d’une plus grande liberté. Analyse de Maxime Bernier... 10.12.2021, Sputnik France

De retour d’un voyage en Floride, Maxime Bernier, ancien ministre canadien des Affaires étrangères et de l’Industrie et chef du Parti populaire du Canada, compare les restrictions canadiennes et la relative liberté dont jouissent les Américains, notamment en Floride où "c’est comme si le Covid-19 n’existait pas dans cet État". Il estime que la différence est tout d’abord culturelle:

