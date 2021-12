https://fr.sputniknews.com/20211210/faut-il-sattendre-a-de-nouvelles-mesures-de-restriction-pour-noel-1053875656.html

Faut-il s’attendre à de nouvelles mesures de restriction pour Noël?

Faut-il s’attendre à de nouvelles mesures de restriction pour Noël?

À l’approche des fêtes, Gabriel Attal a dit ne rien savoir sur de potentielles recommandations pour Noël mais que le gouvernement surveillait la situation... 10.12.2021, Sputnik France

2021-12-10T13:13+0100

2021-12-10T13:13+0100

2021-12-10T13:13+0100

france

emmanuel macron

olivier véran

noël

gabriel attal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/1044987488_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bc31a06c6ec442a1b1d98622c789140.jpg

À partir du 10 décembre, les discothèques seront fermées pendant les quatre prochaines semaines, jusqu'à début janvier, parce que le virus, comme l’a dit Jean Castex, circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés. Les Français ne sont pas autorisés à danser non plus dans les bars et restaurants. Et alors que Noël approche, faut-il s’attendre encore à d’autres mesures de restriction?Invité ce 10 décembre sur RTL, le porte-parole du gouvernement a expliqué qu’aucune jauge n'avait été fixée."Ce qu’on espère quand même, c’est que la situation va s’améliorer d’ici là", a-t-il dit, soulignant que la campagne de rappels de vaccination "s’accélère".Macron évoque de nouvelles restrictions possiblesLe 9 décembre, Emmanuel Macron a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a été interrogé sur les possibles nouvelles mesures de restriction face à la propagation de l'épidémie. Selon lui, "on va continuer avec cette stratégie".La vaccination évolueLa vaccination contre le coronavirus se poursuit de manière intensive avant les fêtes. En déplacement dans le Nord, le ministre de la Santé Olivier Véran a salué la très bonne dynamique de vaccination, alors que "plus de 710.000 rappels" ont été réalisés le 9 décembre, ce qui porte à plus de 12 millions le nombre de Français en ayant bénéficié.Face à ce rythme encourageant, le ministre a fixé un nouvel objectif: celui de 20 millions de rappels d'ici Noël.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

france, emmanuel macron, olivier véran, noël, gabriel attal