https://fr.sputniknews.com/20211210/fermeture-des-discotheques-les-jeunes-iront-la-ou-ny-aura-pas-de-securite-sanitaire-1053882702.html

Fermeture des discothèques: les jeunes iront là où "n’y aura pas de sécurité sanitaire"

Fermeture des discothèques: les jeunes iront là où "n’y aura pas de sécurité sanitaire"

Coup de massue pour les discothèques: elles ferment quatre semaines pendant la période des fêtes, qui représente 20% de leur chiffre d’affaires annuel. Pour un... 10.12.2021, Sputnik France

2021-12-10T19:41+0100

2021-12-10T19:41+0100

2021-12-10T19:41+0100

france

fermeture

pandémie

situation sanitaire

vaccination

discothèque

covid-19

jean castex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104202/28/1042022840_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_3f77baf07de7c7c1806cad183f6c3ce7.jpg

Plus un pas de danse à partir d’aujourd’hui!Sur décision de l’exécutif, les discothèques représentent "la seule exception" au "principe de ne pas restreindre l’activité" durant les fêtes de fin d’année. Les boîtes de nuit seront fermées "pendant les quatre prochaines semaines" à compter de ce 10 décembre.Une décision qui met en colère toute la branche, qui réalise 20% de son chiffre d’affaires annuel à cette période. Pour Morgan Dalle, propriétaire de L’Antique café, à Béthune, il s’agit de leur "couper la tête avant même qu’il y ait un procès".La réouverture des établissements au mois de septembre dernier a obligé certains à "refaire les stocks, à se moderniser". Morgan Dalle reproche à l’État le caractère restreint de ses aides: "ce sont uniquement des aides fixes", limitées au remboursement du loyer.Pour le jeune entrepreneur, la décision du gouvernement pénalise toute une génération qui "s’est fait vacciner pour pouvoir venir en discothèque". Mais le problème va également avoir des répercussions sur la profondeur vaccinale de la population française:D’autant plus que d’après ses informations, "des étudiants s’organisent pour transformer des AirBnB en discothèque" et 6.000 salles des fêtes "vont pouvoir s’organiser" dès ce week-end pour se transformer en boîte de nuit.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

fermeture, pandémie, situation sanitaire, vaccination, discothèque, covid-19, jean castex