Ford prévoit d'investir 900 millions USD en Thaïlande

Le plan de la société comprend un quasi-doublement du nombre de machines robotisées dans son usine de fabrication thaïlandaise et chez AutoAlliance Thailand, une coentreprise avec Mazda Motor, tandis que 400 millions de dollars seront consacrés à la chaîne d'approvisionnement.Grâce à ses investissements, Ford prévoit d'augmenter la main-d'œuvre avec la création de 1.250 nouveaux emplois, portant le total de ses effectifs en Thaïlande à plus de 9.000 employés.Le groupe compte de produire environ 270.000 véhicules par an en Thaïlande, a déclaré à la presse Kamolchanok Prasertsom, directeur des communications pour la Thaïlande et les marchés de l'ASEAN.Environ 60 % de la production est exportée vers les marchés d'Asie-Pacifique, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines.

